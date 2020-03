É tempo de inventar novas formas de nos entretermos e, ao mesmo tempo, passar umas horas divertidas junto da família.

A ambar sugere duas atividades "Do It Yourself" que vão despoletar a criatividade e imaginação. Vamos começar?

Constrói a árvore genealógica da tua família

Queres descobrir mais sobre a história dos teus antepassados? Segue estes passos para construir a árvore genealógica da tua família.

O que vais precisar:

- Fotografias dos membros da tua família, cartolina, tesoura, cola, canetas ou lápis para colorir.

Passo-a-passo:

1. Desenha uma árvore na cartolina.

2. Cola as fotografias de cada membro da tua família. No topo estão os avós, depois os pais e tios, até chegares a ti.

3. Escreve os nomes de cada um.

4. Acrescenta uma descrição de como eles são ou uma característica especial que adoras neles. O avô é divertido? A avó cozinha bem?

5. Partilha com a tua família a árvore genealógica que construíste. Aproveita para pedires aos teus pais para partilharem histórias engraçadas sobre a tua família!

créditos: ambar

Faz o teu próprio porquinho mealheiro

Começa as tuas poupanças de forma divertida! Guarda o teu dinheiro num porquinho mealheiro feito por ti.

O que vais precisar:

- Uma garrafa de plástico, cartolina, tesoura, cola, canetas ou lápis para colorir.

Passo-a-passo:

1. Com a tesoura, e ajuda de um adulto, recorta a entrada para as notas e moedas num dos lados da garrafa de plástico.

2. Corta a cartolina e cola-a de forma a envolver toda a garrafa. Este vai ser o corpo do teu porquinho!

3. Usa a tua imaginação para pintares a cartolina e personalizares o teu porquinho.

4. Pinta e recorta os olhos e orelhas na cartolina. Cola-as na ponta da garrafa para construíres a cara do porquinho.

5. Estás pronto para começar as tuas poupanças!