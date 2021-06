Com o objetivo de celebrar o Dia da Criança, a My First Cantê lança nova coleção cápsula, pensada para todas as mães que adoram fazer match de roupa e swimwear com os mais pequenos.

Idealizada para os dias de sol, sal e mar em família, a nova cápsula de My First Cantê utiliza algumas das estampas, materiais e a vibe retro que caracterizam a coleção da Cantê Alma e Basics.

Assim, o estampado floral está presente em fatos-de-banho, tangas, e calções de banho, enquanto o turco está disponível em peças de roupa como polos, t-shirts, calções e macacões, em tons como creme, azul e lilás.

Direcionada a crianças entre o primeiro ano de vida e os dez anos, a nova coleção cápsula da My First Cantê foi inteiramente produzida em solo nacional e estará disponível na loja online da marca e ainda no espaço do Chiado.