Com a aproximação do regresso às aulas, a pediatra Mariana Capela chama a atenção para a importância dos pais lerem com os filhos e sublinha quatro aspetos importantes. Tome nota.

Ler para as crianças é uma das atividades com maior aporte de benefícios para os mais pequenos. Favorece: - Desenvolvimento da linguagem mais variada e enriquecida; - O sucesso escolar que está diretamente relacionado com os níveis de literacia; - Desenvolvimento da imaginação e da criatividade; - E ainda oromove uma ótima relação entre pais e filhos, criando dinâmicas muito divertidas em família.