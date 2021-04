Mais do que fazer sonhar com os dias de calor, mergulhos e brincadeiras na praia, este ano a My First Cantê incentiva as crianças a imaginarem um mundo encantado, onde podem ser tudo aquilo que desejarem.

Assim, com estampas que refletem o mundo visto pelos olhos dos mais pequenos, esta será a primeira campanha da marca de swimwear infantil na qual os jovens modelos estarão caracterizados.

Repleta de estampados inspirados no imaginário infantil, de que são exemplo os dragões, bailarinas, surfistas, castelos, príncipes e princesas, a coleção My First Cantê tem o intuito de estimular a criatividade das crianças, considerando-a fundamental para um crescimento saudável.

Utilizando texturas waffle que fazem match com a coleção principal da Cantê, e cores suaves e alegres, como o lilás, o rosa e o azul, a magia que envolve o fato de banho Anna, com o tule alusivo às bailarinas, estende-se também à restante coleção, que apresenta um modelo com sete versões para menino e cinco modelos com doze versões para menina, incluindo pela primeira vez um biquíni.

No universo do fantástico My First Cantê, a vida – e neste caso o cenário em que foi fotografada a coleção – é um palco, onde se podem criar histórias e onde os modelos tiveram oportunidade de interpretar diferentes personagens e brincar ao faz de conta, sob o olhar atento da fotografa Matilde Travassos.

Direcionada a crianças entre o primeiro ano de vida e os dez anos, a My First Cantê foi inteiramente produzida em solo nacional e já se encontra disponível na loja online da marca.

A My First Cantê promete ainda lançar este verão, pela primeira vez, uma linha de roupa infantil.