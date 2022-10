Para as crianças conseguirem desenvolver as suas capacidades cognitivas é essencial estarem rodeadas de elementos sensorialmente estimulantes e que captem a sua atenção. Neste sentido, a composição e decoração do quarto é fulcral para tirar melhor partido do espaço e estimular a lado criativo da criança.

Seis dicas para garantir que o quarto continua a ser um local onde as crianças podem descansar e criar segundo a My Nametags:

1. Criar áreas para as diferentes tarefas

O quarto deve ter diferentes áreas destinadas a distintas tarefas. Uma área onde está a cama, no qual a criança se pode deitar e dormir, mas também sonhar e fantasiar; um espaço para os estudos, com a secretária, os livros e todos os elementos que liguem a criança à escola e aprendizagem; o canto da música, das fotografias dos amigos e de tudo o que remeta ao universo social da criança, e é claro, um espaço para brincar e armazenar brinquedos.1

2. Valorizar a luz natural

A luz natural influencia o funcionamento do sistema nervoso, a absorção de vitamina D e a defesa imunitária. A intensidade da luz natural reflete-se no ritmo circadiano, ou seja, o ritmo diário que ajuda o ser humana a acordar, a dormir, a estar alerta e relaxado2. Garantir que o seu filho beneficia desta componente deve ser uma das principais preocupações ao idealizar um quarto.

3. Decorar o espaço

A decoração de um espaço expressa os gostos e preferências da pessoa ao qual pertence, e não é diferente nos quartos das crianças. Nestes, a criatividade não tem limites e existem inúmeros exemplos de tarefas DYI (faça você mesmo) que se podem realizar com as crianças para decorar o quarto. Também os autocolantes de parede temporários da My Nametags como os novos gráficos de altura, que além de decorarem o quarto, permitem acompanhar o crescimento da criança, são uma excelente opção.

4. Manter o quarto arrumado

Um quarto apinhado e confuso pode ser excessivamente estimulante e levar a padrões de sono perturbadores. Também pode optar por utilizar soluções de arrumação coloridas e compactas para “esconder” a desarrumação. Além de dar cor ao quarto, ter caixas grandes onde as crianças possam colocar todos os brinquedos, torna a arrumação eficaz e facilmente executada pelos mais novos.

5. Aceder aos desejos das crianças

Aceder aos desejos das crianças e torná-los parte da decisão de como vai ficar o espaço é fundamental para que criança se sinta bem – mesmo que não esteja disposta a transformar o quarto num parque de diversões gigante ou pintar todas as paredes de laranja fluorescente, será certamente capaz de encontrar um meio-termo e inspirar-se nos seus desejos.

6. Acompanhar o crescimento da criança

Se considerar que as crianças dormem cerca de 8 horas por dia, ao fim do período de um ano passam, no mínimo, 2.920 horas dentro do quarto1. É, por isso, fulcral ir fazendo alterações na decoração do quarto de modo a que o este se torne mais dinâmico e que consiga também acompanhar o crescimento e evolução da criança. Essas mudanças podem ocorrer através da pintura de móveis, da mudança na disposição da decoração ou até na alteração de elementos como os cortinados ou a colcha da cama, por exemplo.