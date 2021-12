O laboratório de tecidos e células estaminais BebéVida vai realizar cinco novos workshops online até ao final de dezembro, nos dias 17, 22, 29 e 30, destinados aos casais que se preparam para a chegada do seu bebé.

No dia 17 de dezembro, entre as 17h00 e as 18h00, vai decorrer o workshop que terá como tema “O papel do pai na gravidez, parto e pós parto”, com o contributo do Enfermeiro Jó Andrade, especialista em saúde materna e obstetrícia.

No mesmo dia, às 19h00, será a vez da sessão “Como preparar a mala de maternidade e o enxoval do bebé”, onde durante cerca de uma hora, a Enfermeira Cátia Costa, especializada em saúde materna e obstetrícia, vai partilhar com os futuros pais as suas recomendações relativamente aos preparativos a ter em consideração na chegada do bebé.

Por sua vez, no dia 22 de dezembro, entre as 18h00 e as 19h00, Daniela Soares, médica dentista odontopediatra, abordará os “Cuidados de saúde oral no primeiro ano de vida”.

A 29 de dezembro, entre as 18h00 e as 19h00, o workshop será especialmente dedicado a grávidas, centrado no tema “Yoga para Grávidas – exercícios matinais”, com as recomendações da Enfermeira Telma Cabral, especialista em saúde materna e obstetrícia.

A última sessão do ano vai decorrer no dia 30 de dezembro, entre as 17h30 e as 18h30, com o mote “Amamentar sem dor: cuidados a ter”, que vai contar com os conselhos da Enfermeira Alice Araújo, especialista em saúde materna e obstetrícia.

Na segunda quinzena de dezembro, a BebéVida vai ainda promover em diferentes locais do país várias experiências “Eco My Baby”, sessões de ecografias 3D/4D dirigidas a grávidas a partir das 17 semanas de gestação.

A participação nos workshops e nas sessões de ecografias é gratuita, sendo apenas necessária inscrição prévia.

Para mais informações ou inscrições consulte o website da BebéVida.