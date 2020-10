As temperaturas começam a descer, a chuva também vai espreitar de vez em quando e é preciso estar preparado para proteger o bebé do frio. Em vez de o vestir com diversas camadas e peças de roupa, opte pelos itens certos que o vão manter quente durante todo o dia.

Na H&M é possível encontrar vários artigos para o inverno e sempre a preços acessíveis. Dos macacões de tecido felpudo aos almofadados que repelem a água, passando pelas camisolas de malha fina de algodão, aos conjuntos de 2 peças (gorro + luvas) e gorros com forro polar, não falta nada para que o seu bebé esteja confortável e sem frio.

Quentinhos, mas sempre com muito estilo

Esta coleção para os mais pequeninos foi criada não só a pensar no conforto, mas também no estilo.

As cores monocromáticas e os padrões, como as riscas ou apontamentos amorosos como pompons, dão um toque ultra moderno às peças. Sem esquecer as malhas com texturas.

Peças sustentáveis são a melhor opção

O algodão 100% orgânico ou de origem sustentável em todas as peças básicas para bebé é já uma das referências da coleção.

Mais adequado para a sua pele sensível, oferece também um maior conforto e segurança. Sem esquecer que é um material mais amigo do ambiente do que o algodão convencional.

Por isso, é muito importante que procure materiais orgânicos ou reciclados quando comprar roupa para o seu bebé.