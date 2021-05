O quadro é intemporal, tanto quanto o é o percurso da humanidade, com a mãe em terno aconchego ao seu bebé. Um aninho de amor e carinho com o objetivo de amamentar e, com este, o reforço de laços mútuos. Um ato que se aprende, aperfeiçoa e estimula, feito de gestos, sons, toques, expressões faciais, toda uma comunicação não verbal que concilia mãe e filho. Experimenta o bebé o calor, o odor e ritmo cardíaco — tão acolhedor — da progenitora.

Nos braços da mãe, a criança, protegida, começa por estabelecer laços sociais e desvendar o mundo que lhe está próximo. Por seu turno, na mãe, a amamentação propicia a libertação de oxitocina, hormona do bem-estar que estimula a “descida” do leite e reforça os laços de amor.

Na função protetora de amamentar, a mãe provê ao seu bebé um alimento único, com a composição nutricional ideal, o leite materno. Leite que varia na composição e quantidade ao longo do tempo em que o bebé é alimentado, ao longo do dia e da mesma mamada.

Amamentar nos primeiros meses de vida do bebé é entregar-lhe um futuro promotor de crescimento adequado e saudável. Deverá, como tal, ser mantido tanto tempo quanto possível. As escolhas alimentares que os pais assumem para os seus bebés podem ter um efeito positivo no desenvolvimento do cérebro, sistema imunitário e metabolismo.

A importância da amamentação materna é reforçada na posição da Organização Mundial da Saúde que recomenda que os bebés sejam exclusivamente alimentados através do leite da mãe nos primeiros seis meses de vida.

A transição alimentar: hábitos que ficam para a vida

Por volta das 24 a 26 semanas (pelos seis meses), abre-se o mundo do bebé a novos sabores e texturas com a diversificação alimentar, com uma rotina variada e interessante. Legumes em forma de puré, papas, iogurtes, frutas cozidas, assadas e esmagadas, peixe branco, leguminosas, pão, são progressivamente introduzidos na alimentação diária da criança.

O sistema digestivo do bebé encontra-se, então, suficientemente maduro para iniciar esta diversificação alimentar, um novo caminho também para os pais que deverão poder contar com informação em prol de um desenvolvimento saudável e adequado do seu bebé. A dieta diversificada deverá sempre ser iniciada mediante a recomendação do profissional de saúde, com base nas necessidades de crescimento e desenvolvimento de cada criança.

Diversificação da alimentação esta que tem de respeitar as necessidades fisiológicas do bebé e o seu neurodesenvolvimento, ou seja, o conjunto de competências por meio das quais a criança interage com o meio que a rodeia: motricidade, competências sensoriais (visão e audição), a comunicação e a linguagem, as competências cognitivas não verbais e verbais, os afetos e as emoções.

Uma nova etapa na alimentação dos pequeninos, a partir dos seis meses de idade, que tem presente um princípio: o leite — materno ou de transição —, alimento primeiro na relação do bebé com a mãe e no desenvolvimento da criança, é presença obrigatória. Leite que conta com a quantidade certa de gorduras, proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerais e água, essenciais nas novas etapas do bebé.

Ao contactar com alimentos diversos na sua natureza — quantas vezes manipulando-os — o bebé experiencia novas texturas, aromas, sabores. Diversificação alimentar que encerra um carácter emocional e de estruturação de comportamentos para a vida, nomeadamente a adoção de hábitos alimentares saudáveis, competências sociais e de interação com o meio que o rodeia.

