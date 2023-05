Está a chegar o verão e para muitas famílias abre também a época de praia. A praia permite o contacto com o mar e com o sol, mas para as crianças implica cuidados extra para evitar os escaldões e a desidratação.

Com que idade se pode ir à praia? Está recomendado a ida à praia após os 6 meses. O mais importante na verdade não é a idade, mas salientar que quanto mais pequeno for o bebé, mais frágil a sua pele e por isso mais cuidados temos que ter.

Os períodos mais favoráveis para levar o bebé e as crianças à praia são ou ao início da manhã, antes das 11 horas ou ao fim da tarde, depois das 17 horas. Além do horário da praia, é preciso ter atenção à proteção da pele dos bebés e das crianças. Antes de sair de casa, apliquem protetor solar em todo o corpo com fator de proteção máximo (FP 50+); crianças com menos de 2 anos devem usar protetor mineral. Renovem as aplicações do protetor solar de 2 em 2 horas e após o banho, mesmo que o protetor seja à prova de água. Com o tempo nublado não se esqueçam do protetor solar, uma vez que a radiação está presente, mesmo em dias nublados.

O chapéu é importante na proteção da cabeça e da face. Também podem usar óculos de sol, se as lentes forem de boa qualidade. Os bebés devem usar roupas frescas e se já caminharem, devem andar descalços na areia, tendo atenção à areia quente! Nas sestas, é necessário ter cuidado com as tendas de praia, pois facilmente aquecem muito!

Um dos aspetos mais importantes nas idas à praia é a hidratação. Devem ser oferecidos líquidos ao bebé com frequência, de preferência leite materno, no caso do bebé ser amamentado ou água. Além disso, no caso das crianças mais velhas, não esquecer uma mala térmica com snacks: a fruta e os legumes, por exemplo palitos de cenoura, são uma ótima opção para a praia.

Não quero dificultar as idas à praia; apenas dar algumas recomendações para que seja uma experiência segura e confortável para todos!

Um artigo da médica pediatra Mariana Capela.