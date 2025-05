Zulmira Garrido está de férias em Cabo Verde e aproveitou uma partilha nas redes sociais para responder a quem critica a sua pele.

"Tenho 64 anos. A minha pele conta a história da minha vida, com sol, sorrisos, erros e escolhas. Sim, tenho rugas. Tenho manchas. Tenho o corpo marcado por muitos verões sem proteção solar. E não tenho vergonha. Mas sim, tenho algo a dizer", começa por referir.

A comentadora do 'Passadeira Vermelha' deixa o alerta a quem a segue, pedindo para que as pessoas se protejam do sol.

"Durante anos, expus-me ao sol sem pensar no amanhã. Hoje pago o preço. A minha pele é prova viva dos danos reais e permanentes que o sol pode causar. Não é só uma questão estética, mas uma questão de saúde. USE PROTETOR SOLAR. Todos os dias.

Aos que me criticam: não me escondo, não me calo, e não me curvo. A beleza não é uma pele lisa. A beleza é a coragem de sermos autênticos, de envelhecermos com verdade, e de usarmos a nossa história para alertar os outros", referiu Zulmira.

Leia Também: Zulmira Garrido assinala aniversário do filho. "Celebro a tua existência"