As discussões continuam na casa d'O Triângulo'. Zezinho e Lara foram os protagonistas da mais recente troca de farpas dentro do reality show.

A TVI dá conta de que os dois participantes "trocaram insultos e ameaças" numa discussão marcada por "momentos fortes e intensos".

As imagens do alegado momento de tensão serão reveladas esta quinta-feira, 13 de abril, no 'Diário'. O segmento apresentado por Mafalda Castro, recorde-se, vai para o ar às 18h00.

