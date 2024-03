A atriz deu que falar com as suas escolhas para as antestreias do filme 'Dune: Parte Dois'.

Se há pessoa que sabe dar nas vistas na passadeira vermelha é Zendaya. Prova disso foram os eventos que aconteceram ao longo dos meses de fevereiro e março relativamente aos eventos do filme 'Dune: Parte Dois'. A atriz, de 27 anos, que integra o elenco da trama, escolheu a dedo as roupas que usou nestas ocasiões. Sem dúvida que o look que mais deu que falar foi um de 'inspiração robótica', que deixou os admiradores de 'boca aberta'. Veja na galeria os visuais usados por Zendaya e partilhe connosco o seu preferido. Leia Também: Zendaya volta a brilhar com escolha de visual

















Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram