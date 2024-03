Zendaya tem vindo a destacar-se com as escolhas do visual que usa em eventos e não falhou na passadeira vermelha do Green Carpet Fashion Awards.

A atriz, de 27 anos, esteve presente no evento que decorreu esta quarta-feira, dia 6 de março, e deslumbrou com um vestido Roberto Cavalli (da coleção primavera/verão 2011) de seda com estampado crocodilo, aberto nas costas, decotado e com franjas.

Veja os detalhes deste visual de Zendaya nas imagens da galeria.

