Zendaya e Tom Holland conheceram-se nas gravações dos filmes de 'Homem Aranha', onde dão vida a um par romântico, e a verdade é que este amor acabou por se tornar real. Os artistas já namoram há mais de dois anos, embora tenham sempre mantido a relação o mais discreta possível.

Ora, esta não foi a primeira vez que se verificou um caso do género.

Em 2001, Tobey Maguire e Kirsten Dunst, que deram vida a 'Homem Aranha' e a Mary Jane, respetivamente, também chegaram a namorar. O mesmo aconteceu com Andrew Garfield e Emma Stone, que mantiveram uma relação entre 2011 e 2015, enquanto deram vida às personagens nos filmes de 'O Fantástico Homem Aranha'.

Numa entrevista ao The New York Times, a produtora do novo filme do super herói da Marvel, Amy Pascal, revelou que avisou Zendaya e Holland em relação ao assunto.

"Falei à parte com o Tom e a Zendaya quando os escolhemos e demos-lhe um sermão", disse Pascal. "Não vão por aí - simplesmente não vão. Tentem não ir. Dei-lhes o mesmo conselho que dei ao Andrew e à Emma. Pode complicar muito as coisas. E todos me ignoraram", notou.

