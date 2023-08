Numa altura em que está prestes a completar 27 anos, Zendaya deu uma entrevista à edição de setembro da revista ELLE na qual afirmou que sente que ainda consegue manter uma certa privacidade na sua vida.

Com cerca de 180 milhões de seguidores no Instagram, a atriz, que namora com Tom Holland, explicou que aceita que certas partes da sua vida sejam publicas. "Partes da minha vida, eu aceito, serão públicas. Não posso ser quem sou, viver a minha vida e amar a pessoa que amo [sem que se saiba]", começou por dizer.

"Mas também tenho controlo sobre o que escolho partilhar. Trata-se de proteger a paz e deixar as coisas serem minhas, mas também de não ter medo de existir. Não podes esconder-te. Isso também não é divertido", acrescentou.

De recordar que Zendaya se tornou conhecida quando era ainda criança, tendo ganho algum protagonismo quando interpretou Rocky, uma das personagens principais da série do Disney Channel 'Shake It Up". Recentemente deu vida a Rue, protagonista da aclamada série da HBO "Euphoria", e a MJ no filme "Spider-Man: No Way Home".

