Zena sagrou-se a grande vencedora do reality show 'Big Brother - A Revolução' e foi precisamente com a concorrente que estivemos à conversa numa conferência para jornalistas.

A madeirense começou por notar que ganhar sempre foi um objetivo, mas que "nunca tomou nada por garantido". Por outro lado, não deixou de notar que a saída da casa mais vigiada do país, após três meses fechada, foi confusa, uma vez que várias coisas mudaram.

"Aproveitei o tempo que tinha com a minha família e para conhecer a família do André também", nota, referindo-se ao atual namorado, que conheceu no programa.

Zena realça que se deu muito bem com a família do companheiro, da mesma forma que os seus pais se revelaram "orgulhosos" da sua relação, apesar dos momentos mais íntimos que os dois protagonizaram no reality show.

"A minha mãe aceitou. Ela tem noção que sou uma jovem adulta e sei da minha vida. Não é assunto para ser tabu nos século XXI. Ainda não tirei tempo para ver comentários negativos, só coisas boas", afirma.

Mas afinal, Zena tinha ou não namorado antes de entrar para a casa?

Uma das histórias que mais deu que falar na imprensa relativa à concorrente surgiu após um rapaz se assumir triste com as atitudes da mesma. Este chegou mesmo a dizer que tinha uma relação com a vencedora, antes desta entrar para a casa, mostrando mensagens de amor que tinham trocado.

"Não sei bem o que lhe passou pela cabeça. O rapaz é de facto meu amigo e pode ter ficado constrangido por me ter visto com o André. Tivemos um 'flirt' [caso], mas não foi nada", nota, referindo que nunca "enviou qualquer tipo de sinal" para ele, ao contrário do que foi indicado.

"Trocávamos mensagens queridas um com um outro, mas acabou e agora é uma nova etapa. (...) Estava super tranquila porque sei que o André acredita muito na nossa relação. Estava de consciência tranquila", defende.

O futuro com mais 50 mil euros no bolso

Tendo levado para casa o prémio de 50 mil euros, Zena já começa a olhar para o futuro e a planeá-lo. A madeirense já se mudou para Lisboa de forma a viver com o namorado e quer apostar no seu grande sonho: o de ser atriz. "Vou trabalhar para isso e ter formações para ser uma boa profissional", garante.

Para além disso quer criar um negócio próprio, não especificando a área.

