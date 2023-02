Há um ano, Zé Lopes iniciou o seu processo de emagrecimento através de uma cirurgia metabólica e, desde então, que os resultados não param de aparecer.

Esta semana, o conhecido apresentador e repórter da TVI, revelou aos seguidores da sua página de Instagram que se submeteu a uma cirurgia estética: uma abdominoplastia.

"No meu caso, a minha perda de peso foi muito acentuada na região abdominal, perdi muito perímetro abdominal, porque a minha barriga era gigante, e por isso fiquei com excesso de pele, com a 'barriga avental'", explica o comunicador, notando que a cirurgia foi feita por uma questão de autoestima e saúde mental.

Zé Lopes garante que o pós operatório foi muito simples. "Fiz a cirurgia num dia, no dia a seguir tive alta e no dia seguinte fui ao café com os meus amigos, fui ver a minha mãe ao cabeleireiro como se nada tivesse acontecido", descreve.

Vale notar que em 12 meses, Zé Lopes já perdeu 60 quilos.

Leia Também: Zé Lopes: "Trabalhei durante vários anos em bares e discotecas"