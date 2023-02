Zé Lopes é, atualmente, uma das caras da TVI. O comunicador encanta os telespetadores com o seu sorriso e boa disposição, no entanto, até conseguir concretizar o sonho do pequeno ecrã, o mesmo passou por diversas experiências e desafios.

Na sua página de Instagram, Zé Lopes partilhou imagens da fase em que trabalhou em "bares e discotecas".

"Fi-lo orgulhosamente durante 7 anos, 4 dos quais no extinto ‘Havana Lixa’. O Havana foi a primeira casa noturna que frequentei, numa altura em que os meus pais ainda me impunham (e bem!) horas para regressar a casa", descreve.

"São muitas as noites que guardo na memória, muitos os amigos que trago no coração e muitos os clientes generosos que semana após semana me visitaram", adianta com saudade.

O apresentador revela que com o dinheiro que ganhou comprou, inclusive, o seu primeiro carro, que ainda hoje conduz.

