Zé Lopes deixou a nostalgia tomar conta do seu coração. Dez anos depois de ter iniciado o percurso académico na universidade, o apresentador resolveu gravar um vídeo para lembrar o caminho feito até aqui.

"Estou neste momento na minha casa nova e estava a pensar, neste momento, nas voltas bonitas que a vida dá. Há 10 anos estava a candidatar-me à faculdade para a licenciatura em comunicação social. Foi o meu sonho desde sempre, os meus pais tentaram demover-me dessa ideia, por causa da incerteza deste meio, um universo muito inacessível, muito instável", contou.

Ainda assim, o rosto da TVI perseguiu o sonho e há sete anos teve a sua primeira oportunidade de trabalho.

"Ganhava pouco mais de 500 euros, os meus pais tinham de me ajudar financeiramente, eles pagavam a minha renda e eu com o meu trabalho, com o meu esforço, consegui estar agora a apresentar um programa diário com uma equipa incrível, com convidados muito generosos, convosco que estão comigo desde o início", disse, reforçando o quanto está orgulhoso por com o seu esforço ter conseguido comprar a primeira casa.

Eis abaixo o vídeo completo:

Leia Também: "Câmara de Sintra, podem acelerar a emissão das licenças de habitação?"