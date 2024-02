Luisinha Oliveira, uma das concorrentes do programa 'Dança com as Estrelas', viu-se impossibilitada de competir na mais recente gala devido a uma lesão que sofreu durante os ensaios e que a deixou com o braço ao peito.

Comentando o assunto no programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, 26 de fevereiro, Zé Lopes lamentou as críticas de que Luisinha foi alvo nas redes sociais, na medida em que internautas colocaram em causa se esta estaria, de facto, lesionada.

As dúvidas surgiram pelo facto de Luisinha ter estado no programa 'Em Família' antes de revelar publicamente o que se passava.

"A Luisinha, quando estava lesionada, ligou-nos a dizer que queria vir à mesma ao programa, porque não queria deixar nenhum compromisso por cumprir", explica.

"Houve comentários de pessoas, que às vezes deviam pensar um bocadinho mais antes de escreverem, a acusarem a Luisinha ou a equacionarem a veracidade da lesão dela, por ela só ter contado lá [no 'Dança com as Estrelas'] e ter vindo ao 'Em Família' sem o laço ao peito", lamentou.

