Zé Lopes viveu esta quarta-feira, 2 de março, um dia particularmente especial. O repórter de 'VivaVida' encontrou-se com Ana Bola e recebeu um abraço que o deixou de coração cheio.

"Talvez a Ana Bola não saiba, mas este abraço e as palavras que me disse hoje foram o momento alto do meu dia", realça Zé Lopes, mostrando a imagem que resultou deste momento.

"Há pessoas que conseguem ser verdadeiros balões de oxigénio quando mais precisamos. Muito obrigado, de coração, querida Ana", lê-se ainda na partilha.

