Zé Lopes tenta ser sempre imparcial nos comentários que faz no âmbito do 'Big Brother', até mesmo quando isso o obriga a criticar a produção da TVI e Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção do canal.

No 'Dois às 10' de hoje, dia 14 de maio, o comentador ajudou a fazer o rescaldo do último fim de semana no reality show, acabando por criticar a postura da produção relativamente ao facto de alguns concorrentes esconderem comida nas suas malas.

"Aqui a culpa também é um bocadinho nossa, Cristina. Desculpa, és a diretora do canal...", fez notar Zé Lopes, que foi imediatamente interrompido por Cristina. "Nossa?! Porquê?", questionou.

"Porque nós, produção, é que tínhamos de fazer alguma coisa", respondeu então Zé, com Cristina a contrapôr: "Isto faz parte do jogo. Eu posso condenar, depois, as atitudes deles, mas isto também demonstra o que eles são. Isto é o jogo".

