Zé Lopes, um dos elementos mais famosos do 'Programa da Cristina', da SIC, vai estrear-se esta noite, segunda-feira, dia 6, como comentador convidado do 'Passadeira Vermelha'.

"É com uma enorme felicidade e com este sorriso de orelha a orelha que vos anuncio que esta noite estarei como comentador convidado no 'Passadeira Vermelha'", escreveu Zé Lopes nas suas redes sociais, pouco depois de ter anunciado a novidade no 'Programa da Cristina'.

"Estou muito grato pela oportunidade maravilhosa que me estão a dar, e tudo farei para não defraudar as expectativas. Cabe-me agradecer, de coração, ao Daniel Oliveira, à Júlia Pinheiro e à Fremantle pelo voto de confiança. A ti, querida Cristina Ferreira, nem preciso de dizer nada. Tens um coração do tamanho do mundo e uma generosidade rara. Obrigado ainda ao meu João Vasco Patrício que acredita em mim desde o primeiro minuto. Logo quero muito contar com o vosso apoio", pode ainda ler-se na mesma publicação.

