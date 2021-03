Zayn Malik abriu o coração para falar desta nova etapa com Gigi Hadid, depois de terem sido pais da pequena Khai.

O cantor, de 28 anos, esteve no 'Valentine in the Morning', da iHeartRadio, esta quarta-feira, 17 de março, e falou sobre como tem sido a sua vida desde que foi pai pela primeira vez em setembro de 2020.

"Honestamente, é incrível", começou por destacar, referindo-se à paternidade.

"Muitas pessoas com quem falava antes dela nascer, era do género: 'É um grande ajuste, e vai ser uma grande mudança'. Mas, honestamente, ela é um bebé incrível. Tem sido muito fácil para mim e para a Gigi. Ela facilitou-nos a vida, dorme muito bem, bebe o seu leite", acrescentou.

Quando questionado para descrever Gigi como mãe, o artista não deixou de elogiar a companheira. "Ela ajuda em tudo e está a ir bem", disse.

