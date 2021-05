Foi no final do mês de março que a família de Zara Tindall, neta da rainha Isabel II, aumentou com a chegada do pequeno Lucas. E este fim de semana, passados dois meses do nascimento, a filha da princesa Ana foi vista pela primeira vez em público com o bebé.

Apaixonada por cavalos, Zara marcou presença no evento Houghton Hall International Horse Trials e foi lá que se deixou fotografar num momento de ternura com o filho.

Vale recordar que Lucas é o terceiro filho de Zara e Mike Tindall e veio juntar-se a Mia, de sete anos, e Lena, de dois.

