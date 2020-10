Zac Efron completou 33 anos no passado domingo, dia 18, e a data mereceu ser celebrada. Foi ao lado da namorada, Vanessa Valladares, que o ator desfrutou do seu dia especial.

O casal foi visto em Byron Bay, na Austrália, a caminho da festa de aniversário do ator, que contou com a presença da apresentadora Renée Bargh, do radialista Kyle Sandilands e de Craig Hemsworth, pai dos atores Liam e Chris Hemsworth.

Zac e Vanessa começaram a namorar em junho e a relação está cada vez mais sólida. A imprensa internacional já referiu inclusive que começaram a viver juntos.

