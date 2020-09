Zac Efron vive uma fase muito feliz da sua vida. Atualmente o ator encontra-se num relacionamento com a modelo australiana Vanessa Valladares. Apesar de ainda não se saber muito acerca do romance, uma fonte da Us Weekly 'levantou a ponta do véu' em relação ao mesmo.

"O Zac conheceu a Vanessa enquanto ela trabalhava no Byron Bay General Store & Cafe, em junho. As coisas avançaram rápido e a Vanessa passa a maior parte das noites na casa do Zac. Estão muito apaixonados um pelo o outro", fez saber a referida fonte.

Importa realçar que o casalinho foi 'apanhado' pelos paparazzi enquanto faziam ski.

A relação está de tal forma séria que Zac quer ir viver para a Austrália, sendo que atualmente está em busca de uma casa para comprar.

