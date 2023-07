Pedro Lourenço é um conhecido youtuber português que, recentemente, tem criado uma 'campanha' contra a TVI. Nesse sentido, já tentou invadir diversos eventos do canal e, mais recentemente, chegou mesmo a tentar entrar nas gravações dos 'Morangos com Açúcar', como lhe demos conta aqui.

Esta semana, Pedro publicou no Youtube o vídeo completo de tudo o que aconteceu neste dia, começando pelo facto de ter sido barrado à porta e acabando, como não podia deixar de ser, pela sua detenção, que se tornou viral nas redes sociais.

Na partilha, que já conta com quase 200 mil visualizações, o jovem começa por reunir opiniões de outros influenciadores que o criticam, alguns deles dizendo mesmo que este é "o pior youtuber do país".

Depois, explica como nasceu a sua inimizade em relação à TVI, partindo depois para as instalações da Câmara Municipal de Oeiras, onde contou que tinha a intenção de organizar uma manifestação contra o canal de Queluz de Baixo. Nesse momento, Pedro é filmado a ofender Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção desta estação.

Por fim, o youtuber deslocou-se até à Escola Secundária Sebastião e Silva, a instituição de ensino que recebeu parte das gravações da nova temporada da série 'Morangos com Açúcar'. Por lá, tentou incluir-se no grupo de figurantes contratados e, mesmo depois de ter sido barrado, continuou a tentar invadir as filmagens, sempre sem sucesso.

A dada altura, Pedro reuniu vários adolescentes que o acompanham nas redes sociais e conseguiu que estes se juntassem aos seus protestos contra a TVI. Acabou detido pelas autoridades, momento esse que também foi mostrado pelo próprio neste novo vídeo, como poderá ver abaixo.

