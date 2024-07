O nome de Francis Ford Coppola ficou em destaque 'lá fora' depois de terem sido divulgadas imagens polémicas do cineasta.

Nas imagens podemos ver o realizador, aparentemente, a tentar beijar uma figurante à força no set de gravações.

Estas imagens foram divulgadas pela Variety e chegam mais de dois meses depois de o The Guardian ter feito uma reportagem alegando que Francis Ford Coppola, de 85 anos, tentou beijar figurantes no set. Supostamente, o realizador "alegou que estava a tentar colocá-las no clima".

Os vídeos terão sido gravados por um membro da equipa do filme durante as filmagens no dia 14 de fevereiro de 2023. Coppola, aparentemente, tenta misturar-se com os dançarinos e figurantes numa cena com a atriz Nathalie Emmanuel.

Além disso, relatam ainda que Francis Ford Coppola, alegadamente, terá dito às várias pessoas presentes: "Desculpem, se eu for até vocês e beijar-vos. Saibam que é apenas para meu prazer".

Um porta-voz do cineasta recusou-se a comentar os vídeos, segundo a People. No entanto, a revista recorda que o cineasta terá negado as alegações quando o The New York Times, em junho, o questionou sobre a reportagem do The Guardian.

