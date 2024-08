Recentemente foram divulgadas imagens onde Francis Ford Coppola aparentava beijar figurante à força durante as gravações de 'Megalopolis'.

Agora, a figurante Rayna Menz veio defender o cineasta e negar o seu alegado mau comportamento.

No Instagram, a mulher disse que estava "enjoada" com as insinuações de que Coppola teria tido um comportamento menos profissional.

"Ele não fez nada para me deixar desconfortável, nem para ninguém no set", destacou em conversa com o Deadline. "Fiquei enjoada, fui apanhada de surpresa porque era um set fechado. Alguém ter um vídeo daqueles é simplesmente ridículo e muito pouco profissional. É nojento porque ele só dizia o quão maravilhosa era a sua esposa. Em grande parte dos dias, a mulher dele estava no set connosco. É nojento ver aquele vídeo e a maneira como eles estavam a tentar transmitir uma mensagem... Simplesmente nojento", acrescentou.

De recordar que a mulher do cineasta, Eleanor Coppola, morreu em abril deste ano.

"Era tudo falso. Na verdade, fui eu quem o chamou para dançar. [...] Ele não foi nada além de profissional, um cavalheiro, era como um avô italiano fofo a andar pelo set", disse ainda Rayna Menz. "Foi muito divertido. Ele é uma pessoa gentil e generosa", frisou.