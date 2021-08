Yolanda Tati já foi mãe. A novidade foi dada pela própria radialista na sua conta de Instagram através de uma ternurenta publicação que 'derreteu' os seus seguidores.

"Hello world!!! [Olá mundo]. Isso aqui ‘tá assim?? Finalmente CHEGUEI!!! Foi nesta quinta-feira, 26/8, em que completei 38 semanas exatas, às 12:51, que vim ao mundo, saudável, com 3,076Kg - um bocadinho antes do suposto, mas tive de vir salvar a mamã daquela pré-eclampsia grave e consegui!", começa por dizer.

"Os sinais vitais da mamã estabilizaram logo após o meu nascimento! Apesar de ainda continuar na secção de Cuidados Intensivos Obstetrícios… Mas agora estou com ela eu sou a definição de Cute Zen. Obrigada por todas as vossas Orações e Vibrações", termina, referindo ainda que o bebé se chama Leonardo.

Veja a publicação:

