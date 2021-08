Yolanda Tati está a passar por uma fase mais delicada. Grávida pela primeira vez, a radialista e antiga comentadora televisiva revelou na sua conta de Instagram que se encontra internada no hospital devido a complicações que sofreu.

"São muitas as mensagens a perguntar se estamos bem. E como eu gostava de responder que sim, porém, a vida também tem disto: Informar-vos, queridos amigos, que fui internada de urgência no passado sábado com um quadro delicado associado à minha gestação", começa por esclarecer.

"O nosso bebé ainda não nasceu: continua no ovinho, incrível, forte e saudável… mas eu não. Os últimos dias têm sido uma autêntica provação, em que, de tantos cenários que contemplei, vejo surgir o único que nunca tive cima da mesa: o de me faltar a mim o corpo e as forças", nota.

"Não me vou alongar, até porque não posso estar muito tempo ao telemóvel e hesitei imenso antes de escrever algo sobre o que estou a viver neste momento. Agradecer a toda a equipa obstétrica que me acompanha dia e noite. Esta gravidez tão desejada continua a ser a experiência mais bonita e abençoada de todas", termina.

Note-se que o bebé é fruto do relacionamento de Yolanda com Marco Turco.

