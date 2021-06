Yolanda Tati está em destaque na mais recente edição da revista Forbes, onde foi distinguida como "Personalidade Referência de Business". Um título que a deixou a rebentar de orgulho e com vontade de contar a sua história.

Através de uma publicação feitas nas suas redes sociais, a animadora da Cidade FM recordou a infância humilde e as dificuldades financeiras que a tornaram na mulher que hoje é.

"Eu era aquela miúda que nas visitas de estudo não levava dinheiro para comprar o Gelado. Aquela miúda que raramente levava bolo de aniversário ou dava festinha na escola. Eu era aquela miúda do SASE A, dos livros muitas vezes em segunda mão. Aquela miúda que adoptou um estilo 'alternativo' porque as minhas roupas eram as patroas da minha mãe quem doava. Essa miúda é Personalidade Referência de Business na Forbes", declara, revelando que escreveu estas palavras "com os olhos embaciados" para lembrar que: "tu vales a pena, continua".

Por fim, Yolanda Tati, que aguarda a chegada do primeiro filho, não resistiu em fazer uma piada com a distinção que acaba de receber: "Sou a nova bilionária da Forbes. Talvez outro tipo de bilionária: de influência, de pessoas e de VERDADE! Obrigada a todos, amigos", termina.

Leia Também: Filho de Maria João Abreu agradece apoio fundamental "neste luto difícil"