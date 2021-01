Aos 57 anos, Xuxa está a ponderar sair do Brasil com o namorado, Junno Andrade, também com 57 anos. Sem contrato no Brasil, como destaca a imprensa local, a apresentadora, cantora e atriz confessou que já está a ver algumas casas na região da Toscana, em Itália.

“A minha filha gosta de Itália, a gente tem nacionalidade italiana, então é uma grande possibilidade”, disse.

Recorde-se que Xuxa é mãe de Sasha, de 22 anos, da união passada com Luciano Szafir.

Palavras que foram ditas no programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, como cita a revista Quem, que escreve ainda que o seu contrato com a emissora acabou em dezembro e a artista decidiu não renovar. Além disso, Xuxa também confirma os planos de vender a mansão no Rio de Janeiro.

