Diogo Ribeiro foi um dos convidados de Ricardo Araújo Pereira no programa da SIC, 'Diário Isto é Gozar com Quem Trabalha - Especial Outra Vez Eleições'. O comediante lembrou as vitórias do jovem atleta nas competições de natação, notando: "O que eu gostei nisto foi o facto do Diogo ser o primeiro a chegar à meta e o último a perceber que foi o primeiro a chegar à meta", disse o humorista. "Sabia que tinha partido mal e não queria olhar para lá e ver que fiz porcaria", revelou Diogo. Nesta ocasião, Ricardo aproveitou para matar uma curiosidade que tinha: "Enquanto campeão do mundo de natação, qual é a sua política pessoal em relação a fazer xixi na piscina?". "Acho que isso é... obrigatório", respondeu o atleta. Veja o momento: