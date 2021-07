Esta quinta-feira, 1 de junho, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa da tarde da TVI Wilson Teixeira. Numa conversa descontraída, onde se fez uma viagem pelo passado de Wilson, uma vez que este se popularizou enquanto concorrente do reality show 'Casa dos Segredos', o mesmo acabou por reconhecer os seus erros.

"Efetivamente consigo falhei em alguns momentos. Falhei porque o Manuel Luís teve a coragem que poucas pessoas têm: foi apresentar um reality show", começou por referir, como se tratasse de um pedido de desculpas.

"Só no nosso canal é que há reality shows, nos outros há experiências sociais. É a consequência do estigma e do preconceito. É ridículo", afirma ainda, evidenciando a realidade com que sempre lidou.

"Percebi que o Manuel mudou muito ao ver-nos a nós [concorrentes] enquanto pessoas, não via só aquele produto, porque nós somos um produto", sublinha.

Entretanto, Goucha questionou Wilson sobre as críticas que teceu anteriormente à TVI. "Quando assino por um clube visto a camisola. Quando me pergunta porque é que eu às vezes me sinto um pouco magoado? Foi porque quando eu representei este canal eu vesti a camisola. Fiz o era para ser feito, sem pensar sequer nas repercussões do futuro. Vestia mesmo esta camisola com paixão e com amor. A TVI não é obrigada a sustentar-me o resto da vida. O ponto é este: nós precisamos de proteção", justifica.

