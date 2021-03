Wilson Teixeira, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', teceu uma série de críticas a Cristina Ferreira num vídeo que publicou esta terça-feira, dia 30 de março, na sua conta de Instagram.

Em causa esteve uma mensagem que Wilson recebeu da produção da TVI e que partilhou com os seguidores através das stories.

"Preciso que me mandes o recibo referente ao comentário no BB", pedia alguém.

Ao que este respondeu: "Estou há mais de um ano desempregado... por causa da pandemia o futebol parou e o meu contrato acabou por não ser renovado. Confesso que esses 80 euros até podiam dar jeito, mas mais importante do que o dinheiro, para mim está a minha dignidade. Por isso, o que te peço é que façam esse pagamento para a conta da Cristina Ferreira e que o mesmo seja a minha forma de agradecimento por tudo o que ela fez e continua a fazer".

Perante a incompreensão de alguns seguidores a tais palavras, Wilson explicou a sua posição e postura crítica.

"Há uma coisa que se chama dignidade. Quando falham comigo em termos de palavra, quando dizem uma coisa e depois fazem outra, quando vejo pessoas que são preconceituosas, tipo Gisela João, que têm rótulos e preconceitos que estragam a vida às pessoas só porque decidiram num dia participar num reality show", lamenta.

"Eu não rejeito os 80 euros por causa do recibo verde. Rejeito para que a Cristina continue a dar esse dinheiro a quem precisa de esmolas, a quem se vende, a quem precisa de ter uma opinião vendida ou comprada, e eu não sou assim", esgrima.

"Ela que faça usufruto dos 80 euros, olha, que vá comprar uns frangos, porque vai continuar a fazer programa de m****, a dar protagonismo a pessoas de m**** e a continuar a esquecer-se de onde é que ela veio", afirma, relembrando uma brincadeira que a apresentadora fez com Toy em 'Cristina Comvida', onde deu 15 euros ao artista precisamente para ir comprar frangos.

"As pessoas não se podem esquecer que foi o 'Big Brother' e os reality shows que fizeram da TVI um canal. Ela nunca vai ter as audiências que eu tive nos programas onde trabalhei com a Teresa Guilherme, com quem fiz reality shows", termina.

Recorde-se que Wilson foi também uma das pessoas a criticar a fadista Gisela João por causa de um comentário que esta fez no programa 'All Together Now'.

