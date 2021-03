A discussão entre os jurados na emissão do último domingo de 'All Together Now' levou Gisela João a dirigir-se a um dos seus colegas no formato utilizando uma frase que não caiu nada bem aos ex-concorrentes de reality shows como 'A Casa dos Segredos'.

'Vai mas é fazer o 'Big Brother'", referiu a presidente dos 100 jurados do concurso.

Vânia Sá, ex-'Casa dos Segredos', foi uma das primeira a reagir.

"Acabei mesmo de ouvir isto??? Estavam a discutir, o que estava a dar uma certa veracidade ao programa, porque somos humanos, e de repente diz: 'Vai mas é para o Big Brother'. Parabéns Gisela João (@giselajoaoberdadeira), que de verdadeira tiveste zero. Não discutes na tua casa? É só no 'Big Brother' que isso acontece? És superior a alguém? Nós nos Reality shows damos mais audiência à TVI do que tu a fingires que és louca. Estás de parabéns pela discriminação", acusa a jovem empresária.

Wilson Teixeira partilhou as palavras da amiga e acrescentou: "Por mais Vánias Sá neste mundo. E menos preconceitos de quem se acha superior. Os lambe-notas que continuem calados".

Érica Silva mostrou-se igualmente furiosa com as palavras da cantora no programa e estendeu a sua mensagem a Rita Pereira - que também está entre os jurados de 'All Together Now'.

"A presidenta a mandar a boca: 'vai fazer o ‘Big Brother.' Linda, tu é que havias de estar mesmo num reality show e mostrar a bardajona que realmente és. Pagava para te ver a ti e à zarolha da tua amiga, quantas horas aguentavam? Pindéricas. Enxerguem-se, parvas", atirou a ex-'Casa dos Segredos'.

