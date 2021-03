Wilson Teixeira foi forçado a abandonar um direto que se encontrava a fazer nas redes sociais quando a mãe o alertou de que o pai não estaria a sentir-se bem.

O pai do antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' terá sido assistido por uma ambulância, mas ao que tudo indica já se encontra bem e a recuperar.

Nas suas redes sociais, Wilson esclareceu os fãs sobre o que aconteceu.

"A todos os que estavam a assistir à minha live na Twitch e me viram a sair de forma urgente e repentina, dizer-vos que ao que tudo indica parece estar tudo bem. Tensão alta e indisposição de um teimoso que não gosta de ir ao médico (tenho a quem sair)", explica o treinador de futebol, que quis por fim deixar uma mensagem de agradecimento a todos os que se preocuparam com o estado de saúde do seu pai.

"Obrigada aos verdadeiros pela preocupação, mensagens de apoio e carinho e por estarem sempre aí", termina.

