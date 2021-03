Cristiana Jesus, antiga concorrente do programa 'Casa dos Segredos', encantou os seus seguidores do Instagram ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde posa ao lado do filho - o bebé Guilherme.

Na imagem, mãe e filho posam juntos na banheira.

"Em que mês nasceram os vossos filhotes? O Gui é de Julho", pode ler-se na legenda da publicação.

Importa referir que o bebé Guilherme é fruto do casamento entre Cristiana e Cláudio Alegre - também ele antigo concorrente da 'Casa dos Segredos'.

