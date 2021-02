Wilmer Valderrama e a mulher, Amanda Pacheco, já são pais. Este domingo, dia 21, o ator, de 41 anos, partilhou uma fotografia onde, junto da mulher, mostram o primeiro fruto desta relação, nascido no passado dia 15 de fevereiro.

“A vida é uma aventura de evolução constante, e sempre que enfrentamos alturas em que o nosso caminho precisa de ser iluminado... muitas vezes é-nos enviado um anjo para nos mostrar não só o caminho como também aquilo que podemos ser. Vindo diretamente do céu, damos as boas vindas à nossa primeira filha”, escreveu nas fotografias partilhadas com os fãs através do Instagram.

A novidade já era, no entanto, expectável. Valderrama e Pacheco casaram-se em janeiro de 2020 e, pouco tempo depois, foi anunciada a gravidez de Amanda, numa fotografia onde se via o primeiro alto na barriga, e onde a imagem foi legendada com “#SomosSóNósOs3agora”.

