Wilmer Valderrama e a companheira, Amanda Pacheco, vivem uma fase única das suas vidas. O casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro bebé em comum, como foi anunciado recentemente.

E depois de terem partilhado a novidade com os fãs, foi a vez de recorrerem de novo ao Instagram para revelar o sexo da criança.

Wilmer e Amanda estão à espera de uma menina, como pode confirmar no vídeo que o ator partilhou na rede social, onde reúne as melhores imagens da festa que fez com a família para anunciar o sexo do bebé.

