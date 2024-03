Não está a ser uma temporada fácil para os Windsor. Ao cancro do rei Carlos III, que o afastou da maioria dos deveres reais, acrescenta-se a grande polémica que rodeia Kate Middleton há várias semanas. A princesa de Gales foi operada em janeiro devido a um problema abdominal do qual não quis dar detalhes, e a sua prolongada ausência pública deu origem a todo o tipo de teorias da conspiração.

Paralelamente a isso, a família real continua a ter que marcar presença em diversos eventos - uns de menor e outros de maior relevância, como o que acontece na tarde desta segunda-feira.

O príncipe William sem a companhia da mulher, Kate, e a rainha Camilla sem o marido, o rei Carlos III, presidem esta tarde às celebrações do Dia da Commonwealth.

Acontece que no carro que transportou William até à Abadia de Westminster, onde decorrem as celebrações, seguia também Kate, que foi fotografada pelos jornalistas, que questionaram o motivo pelo qual a princesa de Gales ali se encontrava dado que não iria participar no evento.

Foi-lhes dito que Kate teria uma reunião privada, pelo que rapidamente pela imprensa britânica surgiram as suspeitas de que Kate poderia ter uma consulta médica em Londres.

