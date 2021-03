O príncipe William não conseguiu ficar indiferente à polémica entrevista dada por Meghan Markle e pelo príncipe Harry.

O Page Six nota agora que o duque de Cambridge ficou bastante chateado com as alegações feitas a respeito da mulher, Kate Middleton, neste caso quanto à história de que esta terá feito Markle chorar.

"O William é muito protetor em relação à Kate e fica muito chateado", afirmou a autora Penny Junor à revista People.

"A Meghan ter falado da Kate numa perspetiva negativa foi pior do que se ela falasse dele", notou ainda.

De facto, William foi o primeiro membro da família real a comentar publicamente a entrevista ao referir que no seio da realeza não existia racismo.

