Os príncipes Harry e William já falaram após a polémica entrevista a Oprah Winfrey, mas, infelizmente, a conversa não ajudou a melhorar a relação entre ambos.

Esta terça-feira, Gayle King, co-apresentadora do programa 'CBS This Morning', afirmou publicamente que conversou com Harry e Meghan Markle durante o fim de semana e que o casal lhe confidenciou que o filho mais novo da princesa Diana conversou com o irmão e com o pai, príncipe Carlos, "mas não foi produtivo".

"É verdade, Harry falou com o seu irmão e também com o pai, e o que me disseram é que essas conversas não foram produtivas. Mas eles estão felizes por, pelo menos, terem tido essas conversas", afirmou.

Durante a entrevista a Oprah, Harry deixou claro que atravessa uma dura fase nas relações com o irmão e com o pai. O príncipe Carlos esteve inclusive um período sem lhe atender as chamadas. No seio da realeza, é com a avó, a rainha Isabel II, que mantém contacto com regularidade.

Ainda assim, a apresentadora adiantou que os duques de Sussex não ficaram satisfeitos com a resposta da rainha Isabel II, que se comprometeu a tratar "em privado" do caso de alegado racismo levantado por Meghan.

"O que os magoa é que o palácio continua a dizer que quer lidar com a questão em privado, enquanto continuam a ser publicadas histórias falsas que denigrem Meghan", disse a jornalista.

Meghan e Harry estão "frustrados" porque os seus comentários geraram um debate centrado no racismo dentro da família real "quando tudo o que eles queriam era que a coroa interviesse e dissesse à imprensa para parar com essas histórias falsas, imprecisas e injustas que são tingidas com o racismo", disse ela.

Meghan e Harry "querem reconciliar-se" com a família real, mas esta "deve reconhecer que há problemas" e sem isso "será difícil seguir em frente", adiantou Gayle King.

[Notícia atualizada às 22h57]

