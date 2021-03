Samatha Markle voltou a estar em destaque na imprensa internacional pelas críticas à meia-irmã, Meghan Markle. Ainda no rescaldo da polémica entrevista da ex-atriz e do príncipe Harry a Oprah Winfrey, a opinião de Samantha sobre o futuro do casal não é a mais risonha.

Na sua opinião, o divórcio dos duques de Sussex é apenas uma questão de tempo "a menos que procurem terapia e peçam desculpa a todos os que magoaram", afirmou em declarações ao TMZ.

Samantha defendeu que Meghan é controladora e que manipulou Harry para que este abandonasse a sua família e que os problemas entre o casal vão começar a surgir quando o príncipe "perceber" que vive numa "mentira".

Samantha Markle© Reprodução/Channel5

Leia Também: Príncipe Carlos ficou "magoado" mas quer "consertar" relação com Harry