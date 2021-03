O príncipe Charles ficou "profundamente magoado" com a entrevista que o filho mais novo, Harry, e a mulher do mesmo, Meghan Markle, deram a Oprah Winfrey e que tem dado muito que falar. No entanto, quer "consertar a relação" com o filho.

O Mail on Sunday revela que Carlos planeia entrar em contacto com Harry nas próximas semanas, como contou um amigo do príncipe.

O mesmo destaca que o herdeiro ao trono percebe que o importante é 'curar' as feridas causadas na sua relação com o filho mais novo antes que a ligação se torne mais distante.

"Estamos a olhar para um pai que está profundamente magoado com o ponto onde se encontra a sua relação com o seu filho. Mas, depois de muita reflexão, ele também percebe que nada de bom virá ao prolongar a luta. Ele sente que chegou a hora de curar [as feridas]. Agora é hora de consertar a relação que se quebrou", disse o amigo de Carlos, afirmando que o "desejo" do príncipe é "voltar a ter a relação íntima que teve com Harry durante muito tempo".

"Em algum momento vão precisar de conversar, e também com o príncipe William. Eles vão entrar em contacto de uma forma ou de outra nas próximas semanas... possivelmente por escrito, ou através de uma videochamada", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e disse ainda que o príncipe Carlos tem recebido o apoio da mulher, Camila, duquesa da Cornualha.

Leia Também: Racismo: Líder de coro afro-americano defende príncipe Carlos