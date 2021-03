Os membros do coro The Kingdom’s Choir, que atuaram no casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle, saíram em defesa do príncipe Carlos perante as acusações de racismo feitas pelos duques de Sussex na sua entrevista a Oprah Winfrey.

Karen Gibson, fundadora e líder do coro, disse ao TMZ que foi Carlos quem convidou o seu grupo musical afro-americano para estar na cerimónia, convite que acredita ter sido sincero. A mesma também conta que o filho mais velho da rainha fez questão de lhe dar os parabéns pelo seu sucesso na cerimónia.

Recorde-se que na entrevista Meghan Markle disse que um membro da família real questionou qual seria a cor de pele do filho, Archie, antes deste nascer.

