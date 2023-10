William e Kate divulgaram esta quarta-feira, dia 11, uma declaração condenando o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel e expressando a sua angústia pelos acontecimentos dos últimos dias.

"O príncipe e a princesa de Gales estão profundamente angustiados com os acontecimentos devastadores que se desenrolaram nos últimos dias. Os horrores infligidos pelo ataque terrorista do Hamas a Israel são terríveis", começa por dizer o comunicado, emitido através de um porta-voz do casal.

"À medida que Israel exerce o seu direito de autodefesa, todos os israelitas e palestinianos continuarão a ser perseguidos pela dor, pelo medo e pela raiva no futuro", continua.

"Suas Altezas Reais têm todas as vítimas, as suas famílias e amigos nos seus corações e mentes. Aqueles que o príncipe de Gales conheceu em 2018 partilhavam esmagadoramente uma esperança comum - a de um futuro melhor. No meio de um sofrimento tão terrível, o príncipe e princesa continuam a partilhar essa esperança sem reservas", conclui o comunicado.

Leia Também: William e Kate Middleton marcam início do Mês da História Negra