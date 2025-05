William e Kate não ficaram indiferentes à tragédia que se verificou esta terça-feira, 27 de maio, em Liverpool.

Enquanto os adeptos do clube festejavam a conquista da Premier League, uma carrinha de cor preta conduziu contra a multidão, deixando em estado grave quatro pessoas.

"Estamos profundamente tristes com os acontecimentos de ontem em Liverpool. O que deveria ser uma celebração alegre acabou em tragédia. Os nossos pensamentos estão com os feridos, as equipas de primeiro socorro e serviços de emergência no local", notaram os príncipes de Gales num comunicado.

Também o rei Carlos e a rainha Camilla reagiram ao sucedido.

"A minha mulher e eu ficámos profundamente chocados e tristes ao tomar conhecimento dos terríveis eventos que aconteceram em Liverpool, na segunda-feira. É profundamente devastador ver que o que deveria ser uma celebração para tantos acabou em circunstâncias tão angustiantes.

Neste momento difícil para os cidadãos de Liverpool sei que a força do espírito da comunidade pelo qual a cidade é conhecido será o conforto e o apoio de que necessitam.

As nossas orações e mais profunda simpatia com os afetados e a minha especial gratidão às equipas de primeiros socorros, pessoal de serviços de emergência e outros indivíduos que correram para ajudar os feridos", realçaram.